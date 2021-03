Incendie dans un immeuble à Cressier

Important incendie à Cressier lundi matin. Le feu s’est déclaré vers 8h dans un immeuble situé à la rue des Planches-Vallier 9. Deux locataires ont été incommodés par de la fumée et ont été transportés à l’hôpital pour des contrôles. Les habitants de l’immeuble touché par les flammes et ceux du bâtiment contigu ont dû être évacués temporairement et deux autres ont été relogés par les autorités communales.

La Police neuchâteloise informe dans un communiqué qu’un important dispositif a été déployé pour circonscrire le sinistre situé dans un appartement au 4e étage. Les dégâts dans ce dernier sont d’ailleurs importants. Au total, 19 pompiers et six véhicules ainsi que deux ambulances et cinq patrouilles de police sont intervenus sur les lieux. Une enquête est en cours pour déterminer les causes et les circonstances de cet incendie. /comm-jpp