Les brasseurs sacrifient leurs fûts

De manière générale, le brasseur relève les difficultés de se projeter et d’adapter la production, dans un contexte où les mesures changent aussi rapidement. Il attend d’avoir une réponse quant à la réouverture des établissements, pour relancer la fabrication de bière.

Du côté de la brasserie Blanche-Pierre, plus petite, le problème ne se pose pas. Quelques fûts se périmeront peut-être, mais les brasseurs ont déjà prévu de les valoriser. Sandro Ettlin, l’un des responsables de la brasserie delémontaine, explique avoir une volonté d’éviter au mieux le gaspillage. Son équipe a ainsi anticipé la possible baisse de demande et adapté la production.

Quant à la valorisation de la bière destinée à être jetée, il est possible d’en faire du vinaigre ou de la distiller, comme le note Jérôme Rebetez. Toutefois, vu les volumes que brasse la BFM, c’est un peu plus compliqué et, selon le brasseur, la qualité du produit n’est pas garantie. /nbe