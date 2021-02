La Fondation culturelle de la BCN soutient la création artistique

La Commission de répartition de la Fondation culturelle de la BCN a décidé de soutenir 14 projets issus de divers milieux culturels et artistiques neuchâtelois via des dons. Ces dons, d'une valeur de CHF 2'000 à CHF 8'000, s'élèvent à un montant total de CHF 66'000. Les projets de Pi production "Addictions" et celui la Compagnie de l'Impolie "Quête" ont reçu les plus grandes contributions avec 8'000 CHF chacun. /comm-vre