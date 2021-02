Vingt et un candidats pour le Conseil d’Etat neuchâtelois

Les partis ont distribué leur carte pour les élections cantonales neuchâteloises. Alors que le délai pour le dépôt des listes était fixé à ce lundi midi, vingt et un candidats issus de dix formations sont en lice pour le Conseil d’Etat, dont trois sortants. Le peuple tranchera le 18 avril.

Au nombre de seize il y a quatre ans, ils sont désormais 21 cette année à se présenter pour le Conseil d'Etat soit neuf femmes et douze hommes. Le Parti socialiste et Solidarités proposent trois candidats, le Parti libéral-radical quatre tout comme le POP. Pour la première fois, les Vert’libéraux se lancent dans la course à l’exécutif cantonal avec deux candidates. Le Centre, ancien PDC, et les Verts en présente chacun un.

Enfin, les formations non-gouvernementales se lancent aussi dans la course. Le vote blanc part en campagne avec un candidat - sans présenter en revanche de liste pour le Grand Conseil - alors qu'une nouvelle entité fait son apparition, celle d’Apéro pour tout le monde.





Liste fournie pour le POP



Certaines formations ont redoublé d'effort pour déposer une liste bien fournie à l'exécutif. Le Parti ouvrier et populaire présente par exemple quatre personnes contre une en 2017.