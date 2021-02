SolidaritéS : trois candidats visent le gouvernement

Zoé Bachmann, Solenn Ochsner et Dimitri Paratte : ce sont les trois candidats que SolidaritéS lance pour l’élection au Conseil d’Etat neuchâtelois.

Dans son communiqué, SolidaritéS dit se battre « depuis toujours pour la justice sociale et l’égalité, pour la culture et la formation, dans la rue tout comme au parlement ». Pour défendre ces idées, la formation politique présente une liste composée de 11 femmes et de 7 hommes pour l’élection au Grand Conseil. Les élections cantonales se tiennent le dimanche 18 avril. /comm-aju