Être propriétaire de chien, ça s’apprend

Les nouveaux propriétaires de chiens doivent entamer ces cours au plus tard six mois après l’acquisition de l’animal et les terminer dans l’année qui suit l’arrivée du chien. Ceux qui ont déjà eu un compagnon à quatre pattes par le passé et qui en reprennent un nouveau n’ont pas d’obligation à suivre cette formation mais sont vivement encouragés à le faire.

Pour dispenser les cours aux nouveaux propriétaires de chiens, les éducateurs canins doivent eux obtenir une autorisation du Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Le Grand Conseil neuchâtelois avait décidé de réintroduire ces cours d’éducation canine en 2019. Le Valais a aussi fait un choix similaire. /sbe