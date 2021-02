Récolte de signatures à nouveau possible

Les récoltes de signatures reprendront prochainement. En raison de la crise liée au Covid-19, les dépôts des initiatives et des demandes de référendums aux niveaux cantonal et communal avaient été suspendus. Le Conseil d’Etat neuchâtelois indique jeudi que cette situation extraordinaire arrivera à son terme le 23 février. La récolte de signatures pour les initiatives et les référendums en matière cantonale et communale pourra donc reprendre le 24 février, tout comme l’attestation de la qualité d’électrice et d’électeur par les communes. Par ailleurs, les décisions prises par les Conseils généraux pourront être publiées dans la Feuille officielle dès le 26 février, précise le communiqué. /comm-nmy