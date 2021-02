Nouvelle étape pour la STEP de La Chaux-de-Fonds

La station d’épuration de La Chaux-de-Fonds sera, à l’avenir, mieux préparée aux événements exceptionnels. Le Conseil général a accepté jeudi soir un crédit de 2,4 millions de francs, dont 1,9 million à la charge de la Ville, pour rénover la commande de supervision. Une fois installé, cet outil permettra de maintenir l’activité de la STEP, y compris lors de situations particulières telles que coupures de courant, incendies ou inondations, et ainsi continuellement assurer la filtration des eaux usées avant leur déversement dans la Ronde et le Doubs.





L’ancien CAR partiellement rénové

Parmi les autres rapports acceptés, 700'000 francs ont été débloqués pour rénover le toit, la façade et la grande salle de l’immeuble du Service de la jeunesse de la rue de la Serre 12 (ex Centre d'animation et de rencontre). Après la demande conjointe de plusieurs groupes, le Conseil communal s’est aussi engagé à installer des panneaux solaires sur le toit. /lre