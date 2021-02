L’édition 2021 de Ludesco annulée

Le coronavirus a raison une fois de plus de Ludesco. Après l’annulation de l’édition 2020, les organisateurs du festival de jeux et d’expériences ludiques en font de même pour celle de 2021, prévue les 27 et 28 mars prochains. Après l'annulation de 2020, les organisateurs avaient décidé de préparer deux éditions au format réduit pour cette année, qui s'annonçait aussi particulière en raison de la pandémie. La première est tombée, mais la seconde est maintenue pour cet automne les 23 et 24 octobre.



La 13e édition de Ludesco est déjà prévue et se tiendra les 25, 26 et 27 mars 2022. Le festival avait rassemblé 10'000 personnes en 2019. /comm-gtr-ats