Lire et Ecrire veut simplifier les documents

Rendre des documents compréhensibles pour le plus grand nombre, c’est l’objectif de l’écriture simplifiée. L’association Lire et Ecrire lutte contre l’illettrisme depuis plus de trente ans, en proposant des cours de français. Aujourd’hui, elle veut aller plus loin avec l’écriture simplifiée. Pour Virginie Rochat, directrice de Lire et Ecrire Neuchâtel, l’enjeu d’une bonne compréhension concerne également les émetteurs de messages écrits. Rendre un texte facile à lire en allant à l’essentiel avec des phrases courtes, des mots simples, une mise en page aérée et un graphisme attractif voire des illustrations permet à un plus grand nombre de personnes de comprendre ce qu’ils lisent.

Les membres de l’association se sont formés à l’écriture simplifiée. Les explications de Virginie Rochat :