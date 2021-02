Un projet pour valoriser le savoir-faire horloger de la région

Mettre en relation les acteurs de l’horlogerie pour pérenniser le savoir-faire de notre région : c’est l’objectif du nouveau projet « ARC HORLOGER ». Mis sur pied récemment par le pôle de compétences arcjurassien.ch et Grand Besançon Métropole, il a été encouragé et soutenu par les pouvoirs publics, dont les cantons du Jura, de Berne et de Neuchâtel. Le budget de ce projet transfrontalier est estimé à 710'000 francs.





Deux réalisations imminentes

Parmi les défis qui attendent « ARC HORLOGER », deux importants seront développés ces prochains mois. D’une part, le projet prévoit la création d’une structure transfrontalière destinée à fédérer les parties, telles que les entreprises, les écoles et les musées. « C’est une offre qui manque et qui permettrait des échanges », souligne la cheffe de projet France Terrier. D’autre part, un forum de la formation devrait voir le jour. Celui-ci permettrait notamment de favoriser le dialogue entre les acteurs suisses et français concernés.