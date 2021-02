Un candidat UDC pour le Conseil d’Etat

Un candidat au Conseil d’Etat et 22 pour le Grand Conseil avec le but de retrouver une place plus importante dans le canton. La section neuchâteloise de l’UDC a annoncé ce lundi dans un communiqué qu’elle lançait Grégoire Cario dans la course à l’exécutif cantonal du 18 avril prochain.

Le parti « en pleine phase de reconstruction » entend ainsi « retrouver une place plus importante dans le canton ».

Grégoire Cario, informaticien et comptable indépendant de 60 ans est au bénéficie d’une expérience politique au législatif et à l’exécutif de sa commune de Cortaillod. Il est en outre député suppléant. /comm-cwi