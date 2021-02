Et si on ajoutait un peu de merveilleux à nos existences ? Voilà ce que propose la Neuchâteloise Ariane Racine, alias Madame Lune. Sous ce nom, elle propose un service d’écoute et de conseil par les contes, par téléphone.

Ariane Racine était l’invitée de la Matinale RTN. Elle en a profité pour nous raconter une très vieille histoire. /jhi