La Ligue pulmonaire étend son offre au Val-de-Travers

Il y a du neuf à la Maison de vie et de santé de Couvet. La Ligue pulmonaire neuchâteloise (LPNE) y propose désormais des consultations pour l’apnée du sommeil, l’éducation ventilatoire et le sevrage tabagique. Ces offres sont les mêmes que celles proposées par la LPNE à La Chaux-de-Fonds, Peseux et Neuchâtel. Il est possible d'y avoir accès les lundis et les mercredis matin. Pour la Ligue, ces nouvelles prestations « renforcent l’attractivité de l’ancien site hospitalier », devenu le 1er juin 2017 la Maison de vie et de santé en partenariat avec la fondation Les Perce-Neige. /comm-vre