Le POP présente quatre candidats pour le Conseil d’Etat

Quatre candidats et candidates « expérimentés » ont été choisis par le POP pour la course au Conseil d’Etat. Selon un communiqué publié dimanche, Sarah Blum, Cédric Dupraz, Léa Eichenberger et Julien Gressot ont été validés par les membres du parti ouvrier populaire lors de l’assemblée générale de samedi.

Le parti proposera également une liste pour le Grand Conseil composée d’une cinquantaine de membres issus de toutes les régions du canton de Neuchâtel. A noter que tous les sortants se représentent pour cette nouvelle législature, à l’exception des Conseillers communaux. Le législatif est d’ailleurs l’objectif principal du POP neuchâtelois lors de ces élections cantonales du 18 avril 2021. /comm-swe