La St-Valentin à l’hôtel

Du côté du Palafitte à Neuchâtel, pas d’offre spéciale nuit et restaurant proposée. Par contre, l’hôtel du bord du lac a tenu à mettre en place un menu St-Valentin au prix de 130 francs, prix à payer en plus de sa nuit. Et l’offre a été un véritable carton, puisque pour les repas du vendredi et samedi soir, tous les couverts étaient réservés avec ce menu.