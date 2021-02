Joyeuse St-Valentin !

Selon elle, le télétravail, parfois en manquant de place, avec peut-être encore les enfants à la maison, force les familles à créer une nouvelle atmosphère. Les couples se retrouvent face à des problèmes sans pouvoir les fuir. Annie de Falcis conseille de travailler sur ces problèmes, d’être à l’écoute de ses besoins et de ceux de l’autre, et si nécessaire, de faire appel à un thérapeute afin d’éviter la rupture.





Raviver la flamme

Pour la St-Valentin, la médiatrice de couple est d’avis qu’il faut sortir de sa zone de confort cette année. La totale pour les plus audacieux : les hommes qui n’en ont pas l’habitude se mettent aux fourneaux, les femmes ressortent la lingerie sexy des tiroirs, sur une ambiance torride façon « Neuf semaines et demi ». Les plus modérés préféreront un massage, écrire une déclaration d’amour, ou encore chanter une sérénade à deux. Le but serait de faire quelque chose qu’on n’a pas forcément l’habitude de faire selon Annie de Falcis :