Double manifestation en ville de Neuchâtel

Mobilisation culturelle



Et puis la culture avait aussi une place spéciale en ville de Neuchâtel samedi après-midi, un peu plus loin du bruit des manifestants. Les acteurs culturels se sont donnés rendez-vous à la Place des Halles pour la lecture d’une lettre ouverte. Une mobilisation qui trouvait aussi un écho à La Chaux-de-Fonds et dans une dizaine d’autres villes romandes. Une manière de se rendre visible puisque leurs lieux de travails habituels sont fermés. Matthieu Béguelin.