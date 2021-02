L’huile de palme au centre du débat

L’accord de libre-échange avec l’Indonésie ne plaît pas à tout le monde.

Le texte a nécessité huit ans de négociations, entre la Suisse et le pays d’Asie du Sud-Est. Et c’est le 7 mars que la population décidera s’il elle l’accepte ou non. Au centre du débat : l’huile de palme. La Suisse en importe depuis l’Indonésie, et cet accord de partenariat économique permettrait de réduire les frais de douane de 20 à 40% sur ce produit. Mais uniquement s’il respecte certains critères de durabilité : pas de déforestation, l’assurance d’une traçabilité et aucune menace sur l’agriculture suisse, producteur de son côté d’huile de colza et de tournesol. Sauf que les opposants au texte dénoncent un label « peu contraignant » détenu par les producteurs eux-mêmes en Indonésie. Un label qui sert de référence au Conseil fédéral pour baser ses critères de durabilité, et qui ne satisfait donc pas les opposants, qui ont lancé le référendum « Stop Huile de Palme ».