L’Association des commerçants lance une action pour soutenir les apprentis

Les temps sont durs pour les apprentis cuisiniers. Les établissements publics étant actuellement fermés pour cause de crise sanitaire, il leur est impossible de pratiquer. L’Association des commerçants (AC) du canton de Neuchâtel s’est mobilisée pour permettre à la relève d’exercer leur métier. L’AC organise une vente de plats à l’emporter qui seront préparés par 12 apprentis en formation en 1ère et 2e année de cuisiniers CFC. L’action se déroulera durant 3 jours dans 2 établissements du canton. Les 240 menus seront préparés pour La Chaux-de-Fonds auprès du « Restaurant La Différence » et pour Neuchâtel auprès de « La Brasserie du Jura », mardi 16 février, mercredi 17 février et vendredi 19 février. Les menus peuvent préalablement être réservés uniquement par e-mail à : info@ac2300.ch



/vre