Une plateforme pour lutter contre le coronavirus

Une plateforme en ligne pour venir en aide aux habitants les plus démunis. La plateforme ensemble-ne.ch vise à mettre en réseau les acteurs sociaux – associations, institutions et services publics - et les personnes dans le besoin dans cette période sanitaire difficile. Ce site internet vise à renforcer les liens de solidarités, mais également optimiser les ressources et faciliter le dialogue entre les différentes organisations d’aide. Le public en recherche de soutien peut bénéficier d’un large panel d’aides, qui va de l’alimentation à la recherche d’un emploi. Disponible en 15 langues, cette plateforme se veut aussi inclusive auprès d’acteurs sociaux désireux d'amener leur pierre à l'édifice. Tout comme les personnes en besoin d’aide, ces organisations peuvent s’inscrire dès aujourd’hui sur la plateforme en ligne. /comm-lfe