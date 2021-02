Le Beau-Rivage endure la pandémie

Depuis le début de la crise sanitaire, plusieurs établissements de luxe ont dû fermer boutique dans les cantons de Vaud et de Genève. En cause, une masse salariale très importante, impossible à assumer avec les restrictions liées au Covid-19. De son côté, le Beau-Rivage, qui emploie une soixantaine de collaborateurs, n’envisage pas encore de fermeture totale. Ceci grâce à des investissements plus raisonnables que ceux consentis par certaines enseignes vaudoises et genevoises, selon son directeur.