Installation de deux nids à cigognes au Centre-Nature de La Sauge

L'organisation faîtière de protection de la nature et des oiseaux BirdLife Suisse a choisi le toit de la ferme attenante à son Centre-Nature de La Sauge dans l'espoir que la cigogne blanche colonise aussi la région de Cudrefin et du Vully, à cheval entre Vaud et Fribourg, a-t-elle indiqué mercredi lors d'une présentation à la presse.

Cet oiseau migrateur a disparu de Suisse en 1950. Autrefois commune sur le Plateau, l'espèce a beaucoup souffert de la dégradation de ses conditions de vie. Le remplacement des prairies humides par les grandes cultures et l'assèchement des marais a sonné le glas des populations de cigognes. Les collisions avec les lignes électriques sont une autre cause de mortalité, explique l'organisation.

Des mesures ont été prises depuis pour cet échassier. Après sa réintroduction dans le canton de Soleure dans les années 1950, les effectifs ont augmenté à nouveau jusqu'à atteindre près de 680 couples en 2020. En Suisse romande, outre la colonie traditionnelle d'Avenches, suivie par le Groupe Cigogne Suisse, le grand échassier se reproduit aussi en Ajoie grâce aux efforts de la Fondation des Marais de Damphreux, souligne BirdLife Suisse.





Moins longues migrations

Le comportement des cigognes a passablement changé au fil du temps, rappelle aussi la faîtière. Autrefois, migratrices à longue distance, les cigognes d'Europe occidentale partaient toutes vers l'Afrique de l'Ouest pour hiverner. Elles étaient exposées à des menaces supplémentaires comme la sécheresse et la chasse.

De nos jours, beaucoup de cigognes helvétiques restent en Europe, notamment dans la péninsule ibérique. Plusieurs centaines d'oiseaux restent même durant tout l’hiver dans notre pays, relève BirdLife.

La cigogne blanche fait partie de la liste des 50 espèces d'oiseaux dont la conservation est prioritaire en Suisse, selon le programme développé par BirdLife Suisse et la Station ornithologique suisse, avec l'appui de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle figure sur la liste rouge avec le statut « vulnérable ».

L'oiseau dépend en grande partie des mesures spécifiques prises par les sociétés ornithologiques pour sa survie. En Suisse romande, la colonie d'Avenches est la plus prospère avec 43 couples en 2020 (73 cigogneaux envolés).