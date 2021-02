Neuchâtel : urbanisme, télétravail et économie au menu du Conseil général

La commission d’urbanisme de la Commune de Neuchâtel prend forme. Le Conseil général a validé lundi soir un rapport qui définit les contours de cet organe destiné à préaviser les projets urbanistiques en s’assurant de leur respect de la réglementation. La composition de cette commission a divisé la gauche et la droite avec, en toile de fond, une politisation plus ou moins prononcée de cette entité. Au final, elle comprendra entre 11 et 15 membres, dont 40% seront nommés par le Conseil général avec au moins un représentant de chaque groupe politique. Le Conseil communal choisira les autres dans les milieux professionnels compétents. La présidence sera assurée par un expert externe et la conseillère communale en charge du dicastère ne pourra pas voter. L’objectif est de gagner en efficacité dans le traitement des projets urbanistiques sur la table de la nouvelle commune.





Les enseignements du télétravail

Lors de cette séance, le Conseil communal a également présenté les conclusions d’une étude sur le télétravail menée auprès des collaborateurs communaux. Il en ressort que 75% des employés sont favorables à cette mesure dans une proportion de 10 à 40% de leur temps d’activité. Le gain de souplesse dans l’organisation individuelle et de temps en matière de déplacement sont évoqués parmi les avantages. Certains désavantages sont toutefois mis en avant comme la perte du lien social et un certain manque d’efficacité lié aux réunions à distance.





Soutien lié à la pandémie

Le Conseil communal, par la voix de Didier Boillat, a par ailleurs fait le point sur les mesures d’aide apportées aux acteurs communaux touchés par la pandémie, sur une interpellation du groupe socialiste. Il en ressort notamment que la Commune a reconduit l'abandon ou la réduction des loyers en décembre. L’objectif est avant tout, selon Didier Boillat, de soutenir ceux qui seraient passés entre les mailles du filet fédéral et cantonal. Un groupe de travail se penche actuellement sur la question des aides à prolonger ou à développer. /sbe