Acquittement pour un homme prévenu de viol

Faute de preuve, difficile de savoir ce qu’il se passe dans l’intimité d’un couple. Le Tribunal criminel de La Chaux-de-Fonds n’a eu ce lundi que la parole des parties en présence pour se forger une opinion.

Sur le banc des prévenus, un homme au milieu de la trentaine. Il était accusé par son ex-compagne de viol, de violence, de mise en danger de la vie d’autrui et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Les faits se seraient déroulés entre fin 2009 et 2013, au Locle, à La Chaux-de-Fonds et dans le village français des Fins.

La cour a écarté toutes les préventions en lien avec la France, estimant qu’elle n’était pas compétente.

Concernant les actes qui auraient eu lieu en Suisse, et notamment les viols, le tribunal n’a pas pu se forger une opinion assez solide pour condamner l’accusé. Le juge a souligné que le discours du prévenu ne comporte pas de contradiction ni d’incohérence. Le dossier n’offre pas non plus d’indication d’attitudes violentes.

En revanche, le tribunal n’a pas été convaincu par la peur de représailles évoquée par la plaignante pour expliquer qu’elle ait tardé à saisir la justice. Elle a eu suffisamment de force pour introduire de multiples procédures judiciaires en France entre 2014 et 2018, a étayé le juge.

Au final, l’homme sort libre du tribunal. Les frais de la cause sont mis à la charge de l’état. Les parties ont 20 jours pour faire appel. /cwi