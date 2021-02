Une nouvelle clinique pour raccourcir les hospitalisations

Les consultations qu’offre cette clinique permettent aussi, dans certains cas, de laisser sortir un patient hospitalisé plus rapidement. Il peut alors rentrer chez lui, avec des contrôles rapprochés à la clinique. « On sait que rester trop longtemps à l’hôpital peut avoir impact néfaste sur la mobilité du patient », explique le Pr Jacques Donzé. « La récupération est plus longue que si la personne peut être active chez elle, avec des consultations en ambulatoire ».