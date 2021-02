Exercices de tirs air-sol dans le lac de Neuchâtel prévus durant un mois

Les avions de chasse sont de retour à la place de tir pour avions de Forel (FR). L’armée suisse a informé mardi par voie de communiqué des tirs air-sols pour la période comprise entre le 15 février et le 19 mars 2021, du lundi au vendredi entre 9h et 12h puis 13h30 et 16h. Les Forces aériennes précisent que ces exercices « pourraient générer des nuisances sonores soudaines et répétitives ». comm-lfe