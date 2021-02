Qui peut récolter des signatures ?

Les récoltes de signatures sont également tributaires du Covid-19 dans le canton de Neuchâtel. Elles sont interdites depuis mi-novembre pour les initiatives et les référendums. Elles restent en revanche possibles pour les pétitions et les motions. Cette différence s’explique par le nombre de signatures à récolter. Il est de 6'000 pour les initiatives, de 4'500 pour les référendums et d’une centaine pour les motions et les pétitions.

Les personnes qui récoltent des signatures sur le domaine public avec un stand doivent mettre sur pied un plan sanitaire.

Ce gel des signatures peut repousser certains dossiers tant sur le plan communal que cantonal. C'est le cas avec le référendum sur la hausse d'impôts à Val-de-Ruz. /sma