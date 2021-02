Neuchâtel sonne le glas du plastique

Pour obtenir une autorisation de manifestation et éventuellement des subventions cantonales, il faudra se passer du plastique à usage unique dès le 1er juillet dans le canton de Neuchâtel.

Le Grand conseil sera saisi d’un rapport en ce sens, probablement en juin.

Le Conseil d’Etat souhaite que sa proposition fasse tache d’huile au niveau communal et qu’à terme, les gobelets, fourchettes et autres assiettes ne soient plus utilisés puis jetés sur l’ensemble du territoire neuchâtelois.

Quant à la Loterie Romande qui soutient financièrement nombre de manifestations, le chef du Département du développement territorial et de l’environnement, Laurent Favre est confiant qu’elle suivra la tendance :