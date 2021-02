Le canton de Neuchâtel veut attirer des nouveaux habitants

Ancrer, attirer et accueillir sont les maîtres mots de la « stratégie cantonale innovante et fédératrice » mise en consultation par le Canton de Neuchâtel. Elle vise à ralentir sa perte d’habitants. « L'évolution démographique négative récente pose d'importants problème », a relevé jeudi le Conseil d'Etat neuchâtelois. Elle nuit à la qualité de vie de la population, freine le développement socio-économique et met les collectivités publiques en difficulté, précise l'exécutif dans un communiqué.