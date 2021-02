Le Tour de Sagnard est maintenu

Pas d’annulation pour le Tour de Sagnard. La course de ski de fond populaire aura bel et bien lieu ce dimanche au Communal de La Sagne. Le Scav, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Neuchâtel, a donné son aval à la tenue de la manifestation moyennant un plan sanitaire. Les organisateurs ont donc adapté leur dispositif. Le Tour de Sagnard se courrait jusqu’ici par équipe de deux. Ce ne sera pas le cas cette année et il n’y aura pas d’horaire de départ précis. Les participants pourront s’élancer entre 9h et 14h et choisir d’affronter les dix ou les vingt kilomètres.

En ce qui concerne le protocole sanitaire, les coureurs devront porter un masque dans la zone de départ et d’arrivée. Les regroupements de plus de cinq personnes seront interdits. Les inscriptions se font sur place et il n’y aura pas de catégories spécifiques. Toutes les équipes seront classées ensemble. Quant aux conditions d’enneigement, elles s’annoncent très bonnes, selon les organisateurs. /sma