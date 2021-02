Trois scénarios à l’étude pour le Comptoir broyard

Le Comptoir broyard soufflera-t-il sa onzième bougie cette année ? Après une édition 2019 à l’affluence record, l’édition 2020 était passée à la trappe au vu de la pandémie. Prévue du 19 au 28 novembre 2021, la foire commerciale envisage trois scénarios différents selon les restrictions en vigueur. Si l’ensemble des mesures sont levées, le Comptoir pourra faire une édition « normale », sans dispositif de sécurité particulier. S’il devait subsister des restrictions en novembre, un deuxième plan prévoit le recentrage de la manifestation sur la partie commerciale, soit avec l’abandon des bars et un redimensionnement de la foire afin de respecter les normes sanitaires. Dans le troisième et pire des cas, le Comptoir broyard se verrait une nouvelle fois contraint d’annuler la manifestation. Malgré cette épée de Damoclès, les inscriptions aux exposants vont ouvrir ces prochains jours. La décision concernant la variante retenue sera prise à la fin du mois d’août au plus tard par le Comité directeur de la manifestation. /comm-lfe