Remise en service du centre fédéral pour requérants des Verrières

Le centre spécifique des Verrières est mieux équipé pour y répondre car il applique des règles de sortie plus contraignantes et des mesures de sécurité plus strictes que les autres centres.

Aux Verrières séjourneront uniquement des hommes adultes. « Si l’exploitation du site en tant que centre spécifique devait ne plus se justifier, celui-ci pourrait, en accord avec la commune d’implantation et le canton de Neuchâtel, être transformé en une antenne temporaire du CFA de Boudry », a précisé le SEM.

Certains requérants du centre de Boudry se sont illustrés négativement en été durant la vague de délinquance enregistrée sur le littoral neuchâtelois. Certains riverains continuent à dénoncer des incivilités.

Le centre des Verrières avait été ouvert en décembre 2018. Jusqu'à fin juillet 2019, il n'avait accueilli que 33 personnes. Il devait accueillir jusqu’à 20 requérants d’asile simultanément pendant la première année d’exploitation, puis sa capacité devait être progressivement portée à 60 personnes. /ats-lfe