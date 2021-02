Le site de Couvet de Bristol Myers Squibb revendu

Bristol Myers Squibb cède son site de Couvet à WuXi Sta. La transaction entre les deux groupes actifs dans les produits pharmaceutiques est prévue d’ici le deuxième trimestre de cette année, selon un communiqué paru mardi. WuXi Sta reprendra « les opérations et les actifs du site vallonnier », soit « l’usine, les équipements et les salariés disposant de l’expertise et de compétences techniques. »

L’usine de production de Couvet continuera d’œuvrer sous l’égide de Bristol Myers Squibb jusqu’au terme effectif de la vente.

Bristol Myers Squibb avait de son côté racheté Celgene il y a deux ans, en janvier 2019, et concentrera désormais ses activités à Boudry. /comm-sbe