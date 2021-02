Élève conducteur flashé à 168 km/h au lieu de 120

Un excès de vitesse vaut un retrait de permis immédiat à son auteur. Dimanche en début d’après-midi, un élève-conducteur âgé de 18 ans et domicilié dans la région s’est fait épingler à 175km/h, soit 168km/h après déduction des marges de tolérance, alors que la limite du tronçon est fixée à 120 km/h. Le proche qui l’accompagnait et l’élève conducteur risquent, en plus d'une dénonciation pénale, des mesures administratives, annonce la Police neuchâteloise dans un communiqué. /comm-lfe