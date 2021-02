Vente de fondue pour la 9ème édition bis de la Fête du Froid de La Brévine

La Fête du Froid a redoublé d’inventivité pour faire vivre un esprit de fête malgré l’annulation de la manifestation. Si la manifestation initiale a été annulée, les organisateurs ont décidé d'une neuvième édition bis. Ils proposent de commander une fondue « Chaux-des-Taillères » (ou fondue dans le pain) pour le week-end du 5, 6 et 7 février. Lancée le 28 janvier dernier, ce sont près de 600 fondues qui ont d’ores et déjà été vendues. Il est encore possible de passer commande jusqu’à demain soir sur le site internet de la manifestation.