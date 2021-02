Le décollage d’ESPACE approche

ESPACE prend son envol. Les futurs animateurs de l’Espace Social et Professionnel d’Acquisition de Compétences et d’Expériences (ESPACE) sont entrés pour la première fois au sein de leurs nouveaux locaux. Ce projet vise à favoriser l’intégration des populations migrantes du canton. ESPACE sera présent tant à La Chaux-de-Fonds qu’à Neuchâtel, et s’adresse aux enfants et aux adultes.

Dotés d’une halte-garderie, ces centres veulent enseigner le français aux personnes qui ne le maîtrisent pas « tout en créant des opportunités d’échanges et de rencontres avec le reste de la population neuchâteloise », a indiqué le canton lundi dans un communiqué. Pas moins de seize partenaires associatifs sont intégrés au projet et donneront des cours de connaissance de base, tels que les mathématiques et les technologies de l’information et de la communication, ainsi que des cours d’expression écrite et orale. Un service de restauration sera mis en place par la suite. Ces deux lieux ouvriront leurs portes début mars, avec les mesures sanitaires en vigueur. /comm-lfe-ats