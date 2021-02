27 millions supplémentaires pour le Canton de Neuchâtel

La part du bénéfice de la Banque nationale suisse (BNS) versée à la Confédération et aux cantons passe de 4 à 6 milliards de francs, annonce faite vendredi. Elle n’était que de 2 milliards en 2018. La Confédération bénéficiera de 2 milliards de francs, et les cantons se répartissent le reste de la manne selon la taille de leur population. En ce qui concerne le Canton de Neuchâtel, le montant versé passera de 55 à 82 millions de francs, soit une augmentation de plus de moitié. Fraîchement signée, cette convention entre la BNS et la Confédération prévoit de maintenir le versement de ce montant de 6 milliards de francs jusqu’en 2025. /sju-lfe