Temple, station de ski ou maison close, le monde du spectacle se réinvente

Acteurs, chanteurs, danseurs… les artistes ont le blues, privés qu’ils sont de scène depuis de longues semaines. Pour tenter de garder un lien avec leur public, certaines troupes et institutions se réinventent à travers la vidéo.

On a ainsi vu l’équipe de la revue satirique vaudruzienne la Décharge proposer sur les réseaux sociaux plusieurs productions maison. Même topo du côté du Théâtre des Abeilles à La Chaux-de-Fonds. Juste avant Noël, les membres de la troupe ont posté un premier film. On y voit les protagonistes du lieu figés, empoussiérés à force d’attendre le retour du public. Depuis, le concept a évolué et le Théâtre des Abeilles se transforme. Reportage avec le co-directeur, Jacint Margarit :