Nouvel aménagement à la Place du Port

Les peupliers d’Italie de l'est de la place du Port à Neuchâtel font peau neuve. Les huit arbres qui trônent encore entre la place et le Musée d’histoire vont être abattus et remplacés par vingt plantes de la même essence. Ces arbres sont rongés par un champignon. La Ville a décidé de remettre des peupliers d’Italie, même si leur durée de vie est d’une cinquantaine d’années. Le choix est notamment historique. Cet arbre est le symbole des entrées de ports, notamment autour du lac de Neuchâtel.

La Ville va profiter de ces travaux, qui s’inscrivent dans une enveloppe de 600'000 francs consacrée à divers aménagements, pour rendre cette place plus conviviale.