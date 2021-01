« Mimosa du Bonheur » vient en aide aux familles de la région

Acheter une fleur et faire un acte solidaire. C’est l’action « Mimosa du Bonheur », proposée par la Croix-Rouge neuchâteloise. À travers la vente de ces fleurs, l’association veut récolter des fonds en faveur des familles dans le besoin et vivant dans le canton. Elles seront vendues par des bénévoles sur des stands à Fleurier, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Au Locle, une action « Pain MIMOSA » est menée en collaboration avec la Boulangerie La Croustille « Cette aide directe finance des activités pour les enfants, qu’elles soient éducatives, culturelles ou sportives », selon un communiqué. La Croix-Rouge précise que les demandes seront traitées au vu de critères précis afin de garantir l’objectivité du traitement des demandes. /comm-lfe