La politique verrisanne à la nouvelle génération

C’est la fin de 20 ans de règne aux Verrières. Le 31 décembre dernier, Jean-Bernard Wieland a tiré sa révérence après deux décennies de présidence, et plus de 30 ans passés à se battre pour sa commune. Lors des élections d’octobre 2020, les quelques 700 habitants ont choisi de ne pas réélire leur ténor de la politique. Cette décision a été un choc pour Jean-Bernard Wieland : il a eu besoin d’un peu de temps et de quelques nuits blanches pour s’en remettre. Mais reste que l’ancien président a beaucoup œuvré pour les Verrières. Et aujourd’hui, il est satisfait de ce qu’il a accompli pour sa commune.