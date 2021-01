Un carambolage sur la H20 et six blessés dans un autre accident

Deux accidents au Val-de-Ruz mercredi en fin de journée. Le premier s’est produit vers 17h peu après le Moulin de Bayerel et a fait six blessés. En raison des conditions enneigées, une automobiliste de 20 ans, qui circulait de Valangin à Dombresson, a vu son véhicule se déporter sur la voie opposée et percuter une autre voiture circulant en sens inverse. Cette dernière était occupée par un homme de 47 ans et ses quatre enfants. Trois ambulances ont été dépêchées sur place.





Carambolage sur la H20

Un autre accident s’est produit le même jour à la même heure. Une collision en chaîne a impliqué sept véhicules dans le tunnel de Boudevilliers en direction de Neuchâtel. Personne n’a été blessé. Pour les besoins de l’intervention, l’autoroute a été fermée durant cinq heures, entre 17h et 22h. /comm-jpp