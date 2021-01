Les PLR romands demandent 4 milliards de plus à la BNS

Afin d'aider l'économie à faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19, les sections romandes du PLR demandent mercredi à la Banque nationale suisse (BNS) de verser un montant supplémentaire de l'ordre de 4 milliards de francs aux cantons en 2021. La pression s'accentue sur l'institut d'émission, dont le bénéfice 2020 devrait atteindre 21 milliards.

Les présidents et chefs des groupes romands du Parti libéral-radical (PLR) souhaitent « une participation de la Banque nationale suisse dans la lutte pour la survie de l'économie, tout en respectant son statut d'institution autonome et indépendante », selon un communiqué.

Et ce « en complément d'une action rapide de l'Etat », dont certaines aides tardent à arriver, déplorent-ils. Certaines entreprises n'ont toujours pas reçu les montants dus pour le printemps et beaucoup d'entre elles risquent la faillite, écrivent-ils, soulignant « une situation d'urgence ». Les délais administratifs doivent selon eux être immédiatement allégés.

En outre, les PLR romands constatent que beaucoup d'entreprises ne recevront aucune indemnité, certains critères d'octroi n'étant « pas en phase avec la réalité ». Par exemple, des entreprises contraintes de cesser leurs activités sur décision des autorités se retrouvent par conséquent surendettées et sont exclues des programmes d'aides pour cette même raison.

La pression s'accentue sur la BNS, qui prévoit un bénéfice de 21 milliards pour l'année écoulée, selon des chiffres provisoires. Mercredi matin, le Grand Conseil neuchâtelois a largement accepté une résolution interpartis demandant au Conseil fédéral de sensibiliser l'institut d'émission à s'engager - si ses réserves statutaires, son bilan et les risques monétaires le permettent - à payer les coûts liés à la pandémie de Covid-19.

Pour mémoire, la BNS prévoit de redistribuer 4 milliards à la Confédération et aux cantons pour l'exercice 2020, en lien avec son bénéfice et ses réserves, indépendamment de la situation liée au coronavirus. Un montant régi par des conventions conclues en 2016 et 2020 avec le Département fédéral des finances. /ATS-nmy