Un voilier géant pour chasser le plastique en haute mer

Dès 2024, un catamaran sillonnera les eaux du globe pour récolter les déchets plastiques polluant les océans. Baptisé « Manta », il fera également office d’usine pour valoriser ces déchets. Le Chaux-de-fonnier Yvan Bourgnon sera aux commandes. Ayant nécessité près de trois ans de développement, le bateau sera autonome à 75%, sans utiliser d’énergie fossile. L’association The SeaCleaners cherche ainsi à combattre le phénomène de pollution des océans, où entre 9 et 12 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversées chaque année. Ce bateau devrait être capable d’en récolter entre 5'000 et 10'000 tonnes par an. Au-delà de cette mission de récupération, ce navire aura aussi pour but de renseigner et d’accueillir le grand public à bord, ainsi que des expéditions à but scientifique. /comm-lfe