Une jeune comédienne soutient des commerces neuchâtelois

Trois minutes pour soutenir les commerçants neuchâtelois. Par de courtes vidéos publiées sur Instagram, Garance La Fata présente des commerces du canton, qui souffrent de la crise sanitaire, et leur donne de la visibilité. La jeune comédienne a perdu son travail l’année dernière à cause de la crise sanitaire, mais elle ne s’est pas laissée aller pour autant. Fin novembre, elle se lançait dans cette aventure baptisée « Un Noël local », (renommée aujourd’hui en « Une envie locale »). Rencontres, échanges et bonnes adresses sont au cœur du travail de Garance La Fata.





Depuis la nouvelle fermeture des magasins « non-essentiels » imposée par le Conseil fédéral, la jeune femme s’est principalement tournée vers les magasins de la région proposant des services annexes (boutique en ligne, livraison, click&collect) afin de constituer un carnet d’adresses pour des achats locaux. Et Garance La Fata compte bien réaliser de nouvelles vidéos : « Je suis en train d’imaginer des choses sympas. Ce qui est apprécié dans l’aventure « Une envie locale », c’est justement ce côté humain que l’on retrouve dans les vidéos. » D’ailleurs, la comédienne se lance dans quelques « lives » Instagram pour cuisiner aux côtés d’une pâtissière chaux-de-Fonnière. À vos spatules ! /sca