Offrir des moments de musique malgré la pandémie

Des concerts envers et contre tout. Le festival neuchâtelois Week-ends du piano aura bel et bien lieu et les mélomanes n’auront même pas à se déplacer. Les concerts seront donnés en ligne samedi soir et le week-end prochain. Ils sont à voir sur le site du festival ou sur celui du Conservatoire de musique neuchâtelois.

Les concerts sont gratuits, mais il est possible de faire des dons pour soutenir le festival.

Le public pourra assister dès 20h ce samedi à des concertos de Mozart en compagnie notamment de l’ensemble La Stravangaza.

Pour la directrice artistique du festival, il était important d’offrir des moments de musique, malgré la crise sanitaire. Katja Avdeeva :