Le HCC face au HC Sierre d’Arnaud Montandon

Le match de ce soir offre une double perspective à la formation chaux-de-fonnière : enchaîner un cinquième succès consécutif, tout en revenant à trois points de la cinquième place du classement occupée par les Valaisans en cas de succès (avec un match de plus).

Près de deux ans après son retour en Swiss League, le HC Sierre semble cette saison prendre ses aises dans l’élite du hockey suisse. Il peut notamment compter sur ses deux étrangers Guillaume Asselin et Eric Castonguay, mais aussi sur Arnaud Montandon. Le joueur d’origine neuchâteloise est le deuxième compteur de l’équipe et le meilleur suisse de la ligue. Et son frère, Maxime, occupe le sixième rang du classement malgré sa position de défenseur. Arnaud Montandon :