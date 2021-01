Le coronavirus plombe les prévisions du RHNe

Un bilan financier dans le rouge en raison du coronavirus pour 2021. Malgré une amélioration de l’efficience d’environ 11 millions de francs par rapport à l’année 2020, le contexte sanitaire actuel ne permet pas de prévoir une embellie au niveau des comptes pour le Réseau Hospitalier Neuchâtelois (RHNe). Au contraire, ce déficit pourrait être amené à prendre de l’ampleur selon l’évolution de la pandémie. Si les hôpitaux ne sont pas désertés en ce moment, ils font face à des charges supplémentaires pour mobiliser le personnel et dans les acquisitions de médicaments et de matériel. De manière plus fine, les recettes se sont également tassées.

Pourtant, le Conseil d’administration de l’institution se veut optimiste. Sans le coronavirus, le RHNe aurait dû présenter un bilan avec un léger bénéfice de 42'000 francs, soit une prévision dans la lignée de 2018 et 2019. De plus, le maintien de l’équilibre financier est présenté comme une priorité au sein des instances dirigeantes. Pour rappel, la situation sanitaire a eu des coûts estimés à près de 34 millions de francs en 2020 pour le principal acteur de santé public du canton.

La réorganisation des ressources hospitalières pour accueillir les patients atteints de coronavirus a eu pour conséquence de baisser la fréquentation des autres services. Enfin, 30 millions d’investissements sont prévus pour renouveler le matériel obsolète. /comm-lfe