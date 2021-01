Soutien de 20'000 francs pour un annuaire d’architecture chaux-de-fonniers

Prise de conscience et créativité

« La qualité des projets soumis témoigne de la prise de conscience des enjeux de notre époque et de la créativité de la scène architecturale suisse », a relevé Madeleine Schuppli, responsable de la division Arts visuels à Pro Helvetia, dans un communiqué.

Sur les 21 projets sélectionnés, six viennent de Suisse romande et un du Tessin. Au total, Pro Helvetia a reçu plus de 150 propositions. Cette sélection, intitulée « Architecture Matters », l’architecture compte en français, (L'architecture compte) est une réponse au report de la Biennale d'architecture de Venise, en raison de la pandémie. /gtr-ats